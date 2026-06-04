Atalanta, De Roon rivela: "Il rientro di Lookman? Ad alcuni non è andato giù"

Nel corso di un'intervista a Supernovapodcast, Marten De Roon ha parlato del suo ex compagno di squadra Ademola Lookman e di quell'estate tormentata di un anno fa a causa del mancato passaggio all'Inter. Queste le rivelazioni del centrocampista dell'Atalanta: "Lui ha voluto allenarsi da solo in quell'estate particolare e noi gli abbiamo anche parlato vista la situazione. Io credo che sia un dovere comportarsi bene sia con la società che con la squadra indipendentemente da tutto. Alla fine non è andato via ed è rientrato in gruppo: ad alcuni non è andata giù e certe situazioni bisogna gestirle".