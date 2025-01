Atalanta, 22 i convocati di Gasperini contro il Como

Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Como-Atalanta, gara valevole per la 22ª giornata della Serie A Enilive 2024/25 in programma sabato 25 gennaio alle ore 15, allo stadio Sinigaglia di Como. Di seguito l'elenco dei convocati: Raoul Bellanova (16), Marco Brescianini (44), Marco Carnesecchi (29), Juan Cuadrado (7), Charles De Ketelaere (17), Marten de Roon (15), Berat Djimsiti (19), Éderson (13), Sead Kolašinac (23), Ademola Lookman (11), Marco Palestra (27), Mario Pašalic (8), Mateo Retegui (32), Francesco Rossi (31), Matteo Ruggeri (22), Rui Patrício (28), Lazar Samardžic(24), Giorgio Scalvini (42), Ibrahim Sulemana(6), Rafael Toloi (2), Nicolò Zaniolo(10), Davide Zappacosta (77). Indisponibili: Kossounou, Scamacca. Squalificato: Hien.