Undici palloni in porta a uno per l'Atalanta nella partita d'allenamento (gara non ufficiale) contro la Giana (Serie C) disputata sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia davanti ad almeno duemila tifosi. Primo test insieme ai compagni per Varnier, tornato a lavorare in gruppo settimana scorsa dopo 13 mesi (crociato), ma non per lo slovacco Skrtel, che ha iniziato ad allenarsi in gruppo martedì. A segno nel primo tempo tre volte Zapata: al 6' su assist di Reca, all'11' per il 2-1 rispondendo al pari (7') di Perna e al 20' trovando la deviazione di un difensore. Djimsiti (19') segna di testa da angolo di Malinovskyi, tra il primo dei quattro gol di Ilicic di cui tre di fila: al 17' correggendo la torre di Pasalic su angolo di Malinovksy, quindi su cross dello stesso ucraino (21'), su sponda di Zapata (31') e su suggerimento di Reca (32'). Nella ripresa contropiede vincente di Muriel (4') che poi bissa (14') in slalom aggirando anche il portiere ospite prima di offrire a Barrow il comodo appoggio dell'11-1 (28'). Assente il convalescente (menisco) Castagne. Fastidio al retto femorale destro per Malinovskyi, uscito alla mezzora per il Papu Gomez. Ufficializzato, domenica 17 agosto alle 16 sempre a Zingonia, un ulteriore test contro il Mantova (serie D), ma a porte chiuse.