Assoluzione Acerbi, l'Avvocato Di Cintio spiega: "Ecco perché senza prove Acerbi non può essere condannato"

L'INTERVISTA

Il legale esperto di diritto sportivo nazionale ed internazionale ha spiegato a SportMediaset l'assoluzione di Acerbi dalle accuse di razzismo verso Juan Jesus

La tanto attesa decisione sull’episodio avvenuto nel corso della sfida tra Inter e Napoli è arrivata: assoluzione per Acerbi, che non riceverà pertanto alcuna squalifica. A spiegare le motivazioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea è l’Avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo nazionale e internazionale: “La decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A, nella sostanza, ha evidenziato l’assenza di prove a supporto di quanto sostenuto dal giocatore del Napoli, unico ad aver percepito la frase presuntivamente offensiva e discriminatoria proferita dal giocatore interista - ha commentato a SportMediaset -. Sia il referto arbitrale che il supplemento di indagine delegata alla Procura Federale non hanno fatto chiarezza sul punto".

"Secondo il Giudice Sportivo, pertanto, non solo non è stata raggiunta una prova che giustifichi l’irrigazione delle sanzioni previste dall'art 28 CGS, ma nemmeno sono emersi indizi “gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza".