Assalto agli abbonamenti: Inter in vetta e le big vanno verso il sold-out

A due settimane dall'inizio della Serie A c'è voglia di calcio, ma soprattutto voglia di stadio. Dopo due anni di stop forzato causa Covid-19 il ritorno alla normalità passa anche dalla possibilità di rilanciare le campagne abbonamenti. E pure senza un calciomercato al livello delle grandi potenze europee, la risposta dei tifosi è stata una vera e propria corsa ad assicurarsi un posto sugli spalti. Inter e Milan guidano la classifica con oltre 40mila tessere vendute, non accadeva dalla stagione 2008/09. I nerazzurri sono in vetta con 41.000 abbonamenti venduti, mille in più dei cugini rossoneri. Alle spalle delle due milanesi c'è la Roma a quota 36mila, ovvero il 100% degli abbonamenti messi a disposizione e venduti ancora prima dell'arrivo di Dybala. Seguono Juventus e Lazio, entrambe hanno venduto 20.200 tessere. Fiorentina e Lecce sono appena sotto quoto 20 mila con rispettivamente 19mila e 18.400 abbonamenti. Superano i 12mila Atalanta, Sampdoria e Bologna, mentre Udinese e Verona si fermano a circa 10mila tessere. La Salernitana registra oltre 6mila abbonamenti, seguita da Empoli e Monza con 3.900 e 3.500 pass stagionali sottoscritti. Chiudono Spezia e Cremonese con 2.000 abbonati. Manca all'appello il Napoli che ha lanciato la campagna abbonamenti settimana scorsa ed è ancora troppo presto per tracciare un bilancio.