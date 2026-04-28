Arsenal, Arteta: "Vedrete una squadra che vuole dominare e vincere"

28 Apr 2026 - 22:26
© Getty Images

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"Dobbiamo fare meglio, vogliamo migliorare in ogni reparto. Ma allo stesso tempo, per essere dove siamo bisogna essere eccezionali per essere qui tra le prime 4 d'Europa. Quindi immaginate quanto sia difficile". Così, nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato degli obiettivi contro l'Atletico Madrid e della condizione della sua squadra. "Dopo la vittoria, importantissima per noi, contro il Newcastle, si percepiva subito l'energia e la fiducia in vista di questa partita: un'opportunità che ci prenderemo con entrambe le mani. Vedrete una squadra che vuole dominare, che vuole vincere, che vuole iniziare a decidere la partita domani". L'allenatore ha confermato che Kai Havertz e Jurrien Timber non saranno in grado di giocare, ma ha aggiunto che Eberechi Eze e Riccardo Calafiori sono pronti. "Siamo in testa, in lotta per il titolo, siamo in semifinale di Champions League - ha poi aggiunto -. È difficile capire come si possa non godersela. È quello che abbiamo sognato per tutta la vita, fin da quando ero bambino." 

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