Arsenal, Arteta: "Inter grandissima squadra, ma noi sappiamo essere dominanti"

L'Arsenal è più forte, ma l'Inter anche se uscita sconfitta è piaciuta al tecnico dei Gunners, Artete: "L'Inter è una grandissima squadra, ha una organizzazione spettacolare, sanno attaccare bene la linea difensiva, ma noi siamo stati bravi a mantenere intatta la nostra filosofia di gioco che ci porta a essere sempre dominanti. Molto tempo non l'abbiamo per prepararci in allenamente, ma il tempo che abbiamo lo sfruttiamo bene. La convinzione che abbiamo nasce dalla capacità di leggere sempre bene i momenti della partita e applicarci. Ancora è presto per dire se centreremo i nostri obiettivi, ma questo è quello che vogliamo".