Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Arsenal, Arteta: "Inter grandissima squadra, ma noi sappiamo essere dominanti"

20 Gen 2026 - 23:27
© Getty Images

© Getty Images

L'Arsenal è più forte, ma l'Inter anche se uscita sconfitta è piaciuta al tecnico dei Gunners, Artete: "L'Inter è una grandissima squadra, ha una organizzazione spettacolare, sanno attaccare bene la linea difensiva, ma noi siamo stati bravi a mantenere intatta la nostra filosofia di gioco che ci porta a essere sempre dominanti. Molto tempo non l'abbiamo per prepararci in allenamente, ma il tempo che abbiamo lo sfruttiamo bene. La convinzione che abbiamo nasce dalla capacità di leggere sempre bene i momenti della partita e applicarci. Ancora è presto per dire se centreremo i nostri obiettivi, ma questo è quello che vogliamo".

Ultimi video

03:16
Coppa d'Africa e follie

Tutte le follie della Coppa d'Africa

02:50
Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

03:30
DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

00:34
DICH EDERSON VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Ederson: "I problemi di inizio stagione sono alle spalle"

00:55
DICH PALLADINO VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Palladino: "Non deve mai mancare la mentalità"

01:04
CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

00:43
DICH SPALLETTI SU GIOCHISMO E RISULTATISMO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Giochismo vs Risultatismo: la posizione di Spalletti

00:42
DICH SPALLETTI SU MOURINHO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti: "Mourinho? Ce le siamo dette, ma ora siamo amici…"

02:23
DICH SPALLETTI SU MERCATO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti e il mercato: "Credo tanto in questi ragazzi, non mi aspetto niente"

00:42
CLIP SIPARIETTO SPALLETTI-THURAM IN CONFERENZA PER SITO 20/1 SRV

Thuram e il gioco di Spalletti: che risate in conferenza stampa…

00:20
DICH THURAM SU SUO NUOVO RUOLO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Thuram e il suo nuovo ruolo: "Spalletti mi chiede più gol"

01:07
DICH HARRISON FIORENTINA DICH

Harrison: "Felice di essere qui"

01:17
Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

02:10
Insieme per Luca Vialli

Insieme per Luca Vialli

03:16
Coppa d'Africa e follie

Tutte le follie della Coppa d'Africa

I più visti di Calcio

DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Lazio-Como 0-3: gli highlights

Lazio-Como 0-3: gli highlights

MCH GOL ROVESCIATA FEYENOORD MCH

Buon sangue non mente: strepitoso gol in rovesciata del figlio di van Persie

MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:54
Napoli, Di Lorenzo: "Nel secondo siamo rientrati in campo come se fossimo 5-0"
23:27
Arsenal, Arteta: "Inter grandissima squadra, ma noi sappiamo essere dominanti"
23:18
La rabbia di McTominay: "Inaccettabile non aver vinto, dovevamo chiudere la partita"
21:11
Torino, stop per Gineitis e Aboukhlal: saranno out per Como
20:25
Lecce: personalizzato per Berisha, terapie per Camarda