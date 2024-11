ARGENTINA: CINQUE 'ITALIANI' TRA I CONVOCATI, OUT DYBALA

Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha convocato 28 giocatori per gli impegni di qualificazione al Mondiale 2026 contro Paraguay (14 novembre) e Perù (19 novembre). Presente Lionel Messi, impegnato con l'Inter Miami ai playoff della Mls, la sorpresa è la convocazione del centrocampista dell'Aston Villa, ex Juve, Enzo Barrenechea. Fuori dalla lista l'attaccante della Roma Paulo Dybala, sono cinque i calciatori che militano in Italia chiamati dal ct campione del mondo. Si tratta di Leandro Paredes (Roma), Nicolas Paz (Como), Nicolas Gonzalez (Juventus), Lautaro Martinez (Inter), Valentin Castellanos (Lazio).