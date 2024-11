Arbitri italiani multati per evasione fiscale: ci sono anche Rocchi e Orsato

Tutto parte nella primavera del 2023 quando la Guardia di Finanza presenta un esposto nel quale si sosteneva come una cinquantina di arbitri internazionali, compresi sia direttori di gara che assistenti, non avevano dichiarato al Fisco i compensi ottenuti dalla Uefa per aver diretto partite in vari Paesi europei, il compenso minimo è di 8.000 euro a match, tra il 2018 e il 2022. A quel punto i finanzieri hanno acquisito gli elenchi completi dall'AIA, e l'indagine si è allargata ai vari comandi regionali per verifiche incrociate che hanno coinvolto pure arbitri internazionali di calcio a 5 e addetti al Var e Avar.