Arbitri: Parma-Juve affidata a Maresca 

Sarà Fabio Maresca di Napoli a dirigere Parma-Juventus, gara inaugurale del campionato di Serie A 2019/2020, in programma sabato 24 agosto alle 18. Il big match della prima giornata Fiorentina-Napoli, in programma sempre sabato alle 20.45, sarà invece diretto da Davide Massa di Imperia. Per Udinese-Milan scelto Pasqua, mentre il posticipo tra Inter e Lecce è stato affidato a La Penna.