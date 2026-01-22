Arbitri, motivazioni del Tfn su Zappi: "Ha indotto gli arbitri a dimettersi"

"Modalità sleali, abuso della propria funzione": così "ha indotto gli arbitri a dimettersi". Il Tribunale Federale Nazionale ha reso note le motivazioni con cui ha disposto l'inibizione per 13 mesi al presidente dell'Aia, Antonio Zappi, le cui condotte hanno violato "i principi sanciti degli artt. 4, comma 1, CGS, 42, comma 1 e comma 3 lett. a) e c), 3, 5, 6.1 Codice Etico Aia che impongono agli arbitri di svolgere le loro funzioni con trasparenza e correttezza, e nel più assoluto rispetto delle regole e dell'etica sportiva, improntando ogni comportamento ai principi di rettitudine e della comune morale" e la cui "gravità dei fatti rapportata proprio all'incarico ricoperto e alle sleali modalità con le quali, abusando della propria funzione, ha ottenuto le dimissioni degli associati". Dagli atti, si legge nel dispositivo, risulta "pacificamente provato" che il presidente Zappi, per "favorire la nomina degli arbitri Orsato e Braschi quali Responsabili CAN A e B e CAN C, abbia indotto gli arbitri Pizzi e Ciampi a rassegnare le proprie dimissioni", nella consapevolezza che "non vi fosse alcuna valida motivazione, né sotto il profilo comportamentale né sotto il profilo tecnico, per la quale avrebbero dovuto abbandonare il proprio incarico". Inoltre le modalità con le quali sono state chieste le dimissioni, in assenza di un progetto tecnico che possa "ritenersi condiviso dagli arbitri Pizzi e Ciampi, la tempistica utilizzata (il giorno prima della riunione fissata per le nomine), l'assenza di valide motivazioni, il rischio di rinvio delle nomine di 14 giorni (creando un disagio all'intera categoria), le rassicurazioni in ordine alla mancanza di pregiudizi economici, non possono che essere visti come elementi atti a dimostrare che le dimissioni rassegnate da Ciampi e Pizzi siano state indotte dal presidente Zappi".