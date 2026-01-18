Arbitri Champions: Inter-Arsenal al portoghese Pinheiro, il bosniaco Peljto per il Napoli

Sarà il portoghese João Pinheiro a dirigere Inter-Arsenal, valida per la settima giornata del girone unico di Champions League e in programma martedì alle 21 a San Siro. Assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia. Al Var Tiago Martins, Avar lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Quarto uomo: João Gonçalves. Copenaghen-Napoli, in programma sempre martedì alle 21, sarà diretta dal bosniaco Irfan Peljto. Assistenti i connazionali Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo. Al Var il croato Ivan Bebek, Avar lo sloveno Matej Jug. Quarto uomo il bosniaco Miloš Gigovic.