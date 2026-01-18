Logo SportMediaset

Calcio

Arbitri Champions: Inter-Arsenal al portoghese Pinheiro, il bosniaco Peljto per il Napoli

18 Gen 2026 - 10:41
© Getty Images

© Getty Images

Sarà il portoghese João Pinheiro a dirigere Inter-Arsenal, valida per la settima giornata del girone unico di Champions League e in programma martedì alle 21 a San Siro. Assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia. Al Var Tiago Martins, Avar lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Quarto uomo: João Gonçalves. Copenaghen-Napoli, in programma sempre martedì alle 21, sarà diretta dal bosniaco Irfan Peljto. Assistenti i connazionali Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo. Al Var il croato Ivan Bebek, Avar lo sloveno Matej Jug. Quarto uomo il bosniaco Miloš Gigovic. 

01:31
Chivu sa come si fa

Chivu sa come si fa

00:25
MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

01:09
DICH CUESTA PARMA 17/1 DICH

Cuesta: "Partita importantissima, vogliamo toglierci delle soddisfazioni in casa"

00:56
DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

02:52
DICH GASPERINI PRE TORINO 17/1 DICH

Gasperini: "I nuovi hanno fatto pochi allenamenti, sono due operazioni diverse"

01:06
DICH GASPERINI SU COMMISSO E BOVE 17/1 DICH

Gasperini ricorda Commisso e saluta Bove: "Va in Inghilterra"

00:36
MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

01:26
Roma, ancora il Torino

Roma, ancora il Torino

00:45
È un David rigenerato

È un David rigenerato

01:58
Spalletti verso Cagliari

Spalletti verso Cagliari

00:34
Max mette in guardia

Max mette in guardia

01:00
Allegri e la fortuna

Allegri e la fortuna

01:40
Conte lancia Vergara

Conte lancia Vergara

01:40
Inter tradizione positiva

Inter tradizione positiva

01:55
Il calcio piange Commisso

Il calcio piange Commisso

01:31
Chivu sa come si fa

Chivu sa come si fa

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH

Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"

Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

SRV COCCODRILLO COMMISSO

Addio al presidente della Fiorentina Commisso

10:41
Arbitri Champions: Inter-Arsenal al portoghese Pinheiro, il bosniaco Peljto per il Napoli
23:33
Locatelli: "Dovevamo essere più cattivi, oggi siamo stati troppo frenetici"
23:30
Pisacane: "Prestazione stoica, tra giochisti e risultatisti io sto nel mezzo"
23:18
De Zerbi si gode un grande Greenwood: 5-2 del Marsiglia sull'Angers
23:15
Mazzitelli: "Notte bellissima che ci porteremo dentro"