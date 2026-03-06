Arbitra 17enne aggredita, dirigente squalificato per 5 anni

Un'arbitra di 17 anni è stata aggredita con schiaffi e pugni da un dirigente dell'associazione dilettantistia sportiva Gioventù Sarroch durante una partita giovanile in Sardegna. La ragazza ha riportato lesioni con una prognosi di 45 giorni. La Lega nazionale dilettanti ha disposto per l'uomo l'interdizione dalla Figc per cinque anni, definendo l'episodio di "estrema gravità". L'aggressione è avvenuta durante la gara Nuova La Salle-Gioventù Sarroch. Al 4' del secondo tempo il dirigente, inserito in distinta come assistente di parte, ha protestato animatamente per la mancata concessione di una rimessa laterale. Dopo essere stato ammonito, ha insultato la direttrice di gara, che lo ha espulso. A quel punto l'uomo ha colpito l'arbitra al volto con due schiaffi e, mentre la ragazza cercava di allontanarsi, l'ha colpita ancora con un pugno, provocandole lesioni poi certificate da referto medico. La partita è stata sospesa e alcuni tesserati della Nuova La Salle sono intervenuti per bloccare il dirigente e prestare soccorso alla giovane. Nel motivare il provvedimento disciplinare, la Lega ha richiamato la gravità della condotta, le lesioni riportate dalla vittima e il fatto che l'aggressione abbia coinvolto un ufficiale di gara donna e minorenne in una competizione giovanile, contesto che dovrebbe rappresentare un luogo di educazione ai valori dello sport.