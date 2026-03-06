Arbitra 17enne aggredita, dirigente squalificato per 5 anni

06 Mar 2026 - 10:41

Un'arbitra di 17 anni è stata aggredita con schiaffi e pugni da un dirigente dell'associazione dilettantistia sportiva Gioventù Sarroch durante una partita giovanile in Sardegna. La ragazza ha riportato lesioni con una prognosi di 45 giorni. La Lega nazionale dilettanti ha disposto per l'uomo l'interdizione dalla Figc per cinque anni, definendo l'episodio di "estrema gravità". L'aggressione è avvenuta durante la gara Nuova La Salle-Gioventù Sarroch. Al 4' del secondo tempo il dirigente, inserito in distinta come assistente di parte, ha protestato animatamente per la mancata concessione di una rimessa laterale. Dopo essere stato ammonito, ha insultato la direttrice di gara, che lo ha espulso. A quel punto l'uomo ha colpito l'arbitra al volto con due schiaffi e, mentre la ragazza cercava di allontanarsi, l'ha colpita ancora con un pugno, provocandole lesioni poi certificate da referto medico. La partita è stata sospesa e alcuni tesserati della Nuova La Salle sono intervenuti per bloccare il dirigente e prestare soccorso alla giovane. Nel motivare il provvedimento disciplinare, la Lega ha richiamato la gravità della condotta, le lesioni riportate dalla vittima e il fatto che l'aggressione abbia coinvolto un ufficiale di gara donna e minorenne in una competizione giovanile, contesto che dovrebbe rappresentare un luogo di educazione ai valori dello sport. 

Ultimi video

01:57
Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

00:30
MCH ROCCHI CONTESTATO MCH

Gli insulti, le banconote e l'arrivo della polizia: il VIDEO della folle aggressione a Rocchi

01:16
DICH CUADRADO PISA 05/03 DICH

Cuadrado: "Partita piena di emozioni: la Juve mi ha aiutato anche come persona"

02:30
Milan-Inter, derby da scudetto: i precedenti

Milan-Inter, derby da scudetto: i precedenti

02:01
Le parate più belle

Le parate più belle del weekend

01:38
Carrara, Rocchi aggredito

Carrara, Rocchi aggredito

01:34
Milan-Inter a Doveri

Milan-Inter a Doveri

01:16
La Roma trova De Rossi

La Roma all'esame De Rossi

01:41
Simeone torna a Napoli

Simeone, cuore azzurro, torna a Napoli

01:48
Il finale è d'oro

l finali d'oro di Conte

01:45
Conceicao, magia a Roma

Conceicao, a Roma una delle sue magie

02:12
Gatti centravanti?

Folle idea Juve: Gatti centravanti?

02:30
Domenica c'è Milan-Inter

Tre giorni al derby che vale tantissimo

02:37
Parla Samuele Ricci

Milan, Samuele Ricci: "Derby importantissimo"

01:37
Il Milan conta su di lui

Il Milan conta sul ritorno a tutto regime di Pulisic

01:57
Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

I più visti di Calcio

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

Vini in calo, Yamal al top: top 10 calciatori dal valore più alto. E anche Pio e Nico Paz sono da record

DICH CUADRADO PISA 05/03 DICH

Cuadrado: "Partita piena di emozioni: la Juve mi ha aiutato anche come persona"

Juve, ecco i rinnovi

Juve, ecco i rinnovi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:20
Se l'Italia non va al Mondiale? Buffon: "Avevo detto che avrei lasciato..."
Massimo Tarantino
11:08
Inter, Massimo Tarantino lascia per andare alla Roma
10:48
Kings League Lottomatica.spor: rinnovata la partnership con Gillette
10:41
Arbitra 17enne aggredita, dirigente squalificato per 5 anni
10:28
Roma, oggi Dybala si opera al ginocchio: quanto starà fuori