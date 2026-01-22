Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Appropriazione indebita, si dimette il presidente del San Paolo

22 Gen 2026 - 09:57

Julio Casares ha annunciato le dimissioni dalla presidenza del San Paolo, squadra della serie A di calcio brasiliana. La decisione è arrivata prima del voto che avrebbe dovuto ratificare la sua rimozione per accuse di appropriazione indebita. La polizia indaga su prelievi effettuati dai conti del club tra il 2021 e il 2025, pari a undici milioni di reais (quasi due milioni di dollari). "Le mie dimissioni non costituiscono un'ammissione, una sentenza di colpevolezza o un'approvazione delle accuse contro di me", ha dichiarato Casares in un post su Instagram, dove ha spiegato di aver fatto questa scelta per "necessità di preservare" la sua salute e "proteggere" la sua famiglia da "attacchi e minacce". La cacciata di Casares era stato approvato venerdì scorso a larga maggioranza (188 voti a favore, 45 contrari e due astensioni) in una votazione allo stadio Morumbi dal Consiglio deliberativo del San Paolo, l'organismo che sovrintende alla gestione del club. Per essere definitivamente ratificata, doveva passare a maggioranza semplice anche da parte dei soci in un'assemblea generale.

Ultimi video

01:37
I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

04:06
SPALLETTI SU TIFOSO MCH

Spalletti e il tifoso: "Mi diceva: cambia tutti. E allora gli ho risposto!"

04:06
DICH SPALLETTI MIX POST BENFICA 21-1 DICH

Spalletti: "Era da tempo che non vincevamo col Benfica"

02:01
DICH SPALLETTI POST BENFICA 21/1 DICH

Spalletti sulla lite col tifoso "Chiunque toccasse palla mi diceva 'Spalletti levalo'"

01:57
DICH ZAPPACOSTA

Zappacosta "In pochi minuti buttata via una partita"

01:53
DICH KALULU POST BENFICA 21/1 DICH

Kalulu "Contenti di tutto"

02:37
DICH PALLADINO POST BILBAO 21/1 DICH

Palladino: "Inspiegabile quanto successo, assurdo tornare a casa con una sconfitta"

01:28
DICH ITALIANO PRE ATHLETIC BILBAO DICH

Italiano: "Dobbiamo passare il turno"

01:42
DICH GASPERINI EUROPA LEAGUE DICH

Gasp: "Vincere in Europa per le italiane diventa un problema"

01:39
Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

01:28
Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

01:21
Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

02:11
Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

01:36
Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

01:02
Domani Roma-Stoccarda

Domani Roma-Stoccarda

01:37
I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Lazio-Como 0-3: gli highlights

Lazio-Como 0-3: gli highlights

DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

MCH CONFERENZA SENEGAL MCH

Coppa d'Africa, rissa tra giornalisti in sala stampa

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Dalle prime da titolare alle polemiche: l'agente di Vergara attacca Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:17
Perché Inter-Pisa si gioca domani: "colpa" di Milano-Cortina 2026
10:00
Juve, tabù Benfica sfatato e record che mancava dal 2021
09:57
Appropriazione indebita, si dimette il presidente del San Paolo
23:56
Juve-Benfica, Mourinho fra infortuni e preoccupazioni: "Orgoglioso dei miei ragazzini, ma sarà dura qualificarci"
23:49
Athletic Bilbao, Valverde: "Abbiamo meritato la vittoria"