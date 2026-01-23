Ansia per Lucescu, ricoverato a Bucarest: "Febbre a 39°"

Ore di apprensione in Romania per le condizioni di Mircea Lucescu. Il ct rumeno, 80 anni, è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale di Bucarest. A preoccupare è il quadro clinico complicato da una forte influenza contratta durante le feste natalizie, che ha causato picchi di febbre oltre i 39 gradi e ha riacceso l'allarme per i suoi pregressi problemi cardiaci.