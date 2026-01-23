Ansia per Lucescu, ricoverato a Bucarest: "Febbre a 39°"
Mircea Lucescu © italyphotopress
Ore di apprensione in Romania per le condizioni di Mircea Lucescu. Il ct rumeno, 80 anni, è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale di Bucarest. A preoccupare è il quadro clinico complicato da una forte influenza contratta durante le feste natalizie, che ha causato picchi di febbre oltre i 39 gradi e ha riacceso l'allarme per i suoi pregressi problemi cardiaci.
È stato lo stesso Lucescu, costretto a saltare la visita nei ritiri delle squadre della Superliga rumena, a confermare la notizia provando però a rassicurare l'ambiente: "Sono sotto la supervisione dei medici dopo aver avuto la febbre altissima. Spero di riprendermi il prima possibile, mi hanno detto che potrei essere dimesso lunedì".
La priorità del tecnico è rimettersi in sesto per l'appuntamento cruciale del 26 marzo a Istanbul: la Romania si giocherà tutto nella semifinale playoff contro la Turchia di Montella. Una sfida da dentro o fuori per il Mondiale 2026 a cui la leggenda della panchina non ha alcuna intenzione di rinunciare.