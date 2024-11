Ansa: scoperto arsenale durante le indagini su un ultrà della Curva Nord

Un deposito di armi, che secondo quanto riporta l'Ansa si reputa possa essere l'arsenale della Curva nord interista, è stato scoperto dalla Polizia a Cambiago, nel Milanese. Indagando su un ultras che sarebbe legato ad Andrea Beretta, l'ultrà nerazzurro in carcere per l'omicidio di Antonio Bellocco, altro capo della Curva, in un capannone sono stati sequestrati pistole, kalashnikov, bombe a mano e molti proiettili.