Ancelotti: "Vincere al Real è più facile, obiettivo finale Champions"

"Per me è un onore e un piacere allenare il Real Madrid, vincere non è mai facile ma farlo qui è un po' più semplice farlo rispetto ad altre parti". Così l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport su Radio1. "In Champions arrivare in finale è l'obiettivo di tutti, fin qui il nostro cammino non è stato semplice ma mancano due partite per qualificarsi e poi vedremo. Il Liverpool fin qui ha fatto percorso netto, ma è a marzo e ad aprile che devi essere pronto per vincere", ha aggiunto.