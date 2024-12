Ancelotti: "Si gioca troppo, così a rischio salute giocatori"

"L'attenzione ora è sul numero delle partite, un calendario esagerato e troppo esigente per i calciatori. Non ci si allena più, ma sono solo partite e recuperi. Così non si può andare avanti, con partite ogni tre giorni tutto l'anno. Questo mette a rischio la salute dei giocatori, con tanti infortuni". Così l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport su Radio1. Capitolo arbitri. "Il Var ha portato dei vantaggi, ma quando la decisione è soggettiva come per un rigore le discussioni ci saranno sempre. La tecnologia ha aiutato gli arbitri, c'è anche più rispetto nel rapporto con i giocatori", ha aggiunto.