Amorim: "Il mio Milan ha lottato fino all'ultimo. Cisse? Sa che deve lavorare tanto"

Ancora segnali positivi dal Milan di Amorim che, pur con la consapevolezza di essere una squadra che lavora insieme da pochi mesi, è andato vicino alla vittoria in casa della Juventus. Solo il colpo di testa di Gatti è riuscito a spezzare le certezze dei rossoneri. Nel post partita, il tecnico rossonero ha commentato il match: "Abbiamo provato a fare la nostra partita, ma abbiamo sofferto ogni volta che perdevamo palla. Non meritavamo di vincere, o meglio, la Juve non meritava di perdere. Siamo una squadra che gioca insieme da due mesi, c'è ancora tanto da lavorare"