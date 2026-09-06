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Amorim: "Il mio Milan ha lottato fino all'ultimo. Cisse? Sa che deve lavorare tanto"

Le parole del tecnico rossonero al termine di Juventus-Milan

06 Set 2026 - 23:18
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Ancora segnali positivi dal Milan di Amorim che, pur con la consapevolezza di essere una squadra che lavora insieme da pochi mesi, è andato vicino alla vittoria in casa della Juventus. Solo il colpo di testa di Gatti è riuscito a spezzare le certezze dei rossoneri. Nel post partita, il tecnico rossonero ha commentato il match: "Abbiamo provato a fare la nostra partita, ma abbiamo sofferto ogni volta che perdevamo palla. Non meritavamo di vincere, o meglio, la Juve non meritava di perdere. Siamo una squadra che gioca insieme da due mesi, c'è ancora tanto da lavorare"

Il gioco rossonero

 "Voglio cose semplici: controllo del pallone e riconquista, vorrei vedere questo dal mio Milan. Una cosa che salvo? Che abbiamo lottato fino alla fine contro una squadra che lavora insieme da più tempo di noi". 

Nei 90 minuti

 "Stiamo cambiando il nostro modo di giocare. Nel primo tempo potevamo fare molte cose meglio, potevamo gestire meglio i momenti in cui non avevamo la palla. Se perdi palla, poi devi aggredire per riaverla, e questo ci è mancato. Questo pareggio non cambierà il modo di giocare di questa squadra. Non voglio essere negativo nei confronti del gruppo". 

Su Cisse

 "Io sono felice per tutti i miei calciatori. Devo stare attento a gestirlo, la sua carriera è in rampa di lancio. Sono contento dei suoi gol e delle prestazioni, ma lui sa che deve lavorare ancora tanto. Oggi è stata una giornata non del tutto positiva, ma siamo comunque soddisfatti". 

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