Amichevoli Under 21, Italia-Giappone 1-1: Colombo illude gli Azzurrini

UNDER 21

A Castel di Sangro, l'attaccante del Lecce sblocca al 38', i nipponici pareggiano con Fujio al 55'

© ipp Nella seconda amichevole per l'Italia l'Under 21 arriva un pareggio per 1-1 con il Giappone. A Castel di Sangro, gli Azzurrini passano in vantaggio al 38' con Colombo, che servito da un gran recupero di Esposito batte Sasaki di sinistro. Ad inizio ripresa, però, i nipponici rispondono con Fujio, che di testa al 55' insacca da pochi passi. I ragazzi di Nicolato centrano così un risultato positivo dopo il ko di Pescara con l'Inghilterra.

L'Italia reagisce dopo il ko di Pescara con l'Inghilterra e centra un pareggio per 1-1 con il Giappone nella seconda amichevole per l'Under 21 di Nicolato. Contro la formazione nipponica, però, la sensazione è che si poteva fare qualcosa di più, soprattutto visto il vantaggio che, per gli Azzurrini, arriva nel corso del primo tempo di Castel di Sangro. Dopo un tentativo in area di Udogie, i padroni di casa sbloccano la sfida al 38': Handa non allontana la sfera in area, Esposito la recupera grazie ad un rimpallo e favorisce Colombo, che con uno splendido sinistro al volo batte Sasaki. Ad inizio ripresa, Nicolato toglie Udogie e Bellanova, inserendo Parisi e Cambiaso, mentre Oiwa si gioca le carte Sato e Fujio. Una mossa che paga: dopo una rete annullata ad Esposito per fuorigioco, al 55' arriva l'1-1. Kato conclude di sinistro in area, il tiro è fuori misura ma diventa un assist per Fujio che, di testa, insacca da pochi passi. L'1-1 finale resiste ai tentativi di Canestrelli e Cambiaghi: l'Under 21 di Nicolato chiude così questa sosta dai campionati senza vittorie, ma prosegue il suo percorso di crescita e di avvicinamento agli Europei.

NICOLATO: "BUON PRIMO TEMPO, MI PIACE LO SPIRITO DI SQUADRA"

Il ct dell'Italia Under 21, Nicolato, ha commentato così il pari a fine gara: "Abbiamo fatto un buon primo tempo poi, anche fisicamente, siamo calati - ha detto a Rai Sport -. Dietro, in difesa, avevamo dei ragazzi che non giocano praticamente mai... Loro sono una buona squadra, una squadra che ha fatto cose importanti in Coppa d'Asia. Era la seconda partita e nella prima avevamo speso molte energie. Attacco poco prolifico? Per correttezza va detto che noi, nelle prime dieci partite di qualificazione, abbiamo fatto diciannove gol, la media era di più di due a partita. Vero è che ne avremmo potuti fare molti altri ed è vero che è un aspetto che dobbiamo sicuramente migliorare. Di questo gruppo in generale mi piace lo spirito di squadra. Finché stanno bene fisicamente, giocano a calcio. Dobbiamo correggere qualcosa nelle situazioni di ripartenza, che ci danno un po' fastidio".

Infine sul tenore delle avversarie in queste due amichevoli (Inghilterra e Giappone, ndr): "Ribadisco, queste sono partite che ci sono piaciute molto. Nel senso, che sono partite di cui avevamo bisogno perché abbiamo bisogno di confrontarci con squadre e giocatori di alto livello. Ci dobbiamo aspettare queste difficoltà all'Europeo. L'importante è che le viviamo adesso per poi essere pronti a giugno".