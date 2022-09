Amichevole Under 21, Italia-Inghilterra 0-2: Brewster stende gli azzurrini

AMICHEVOLE

A Pescara, la doppietta dell'attaccante dello Sheffield nei primi 5 minuti vale il successo sui ragazzi di Nicolato, in dieci nel finale per il rosso a Rovella

Under 21: gli scatti di Italia-Inghilterra













1 di 8 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Amichevole amara per l'Italia Under 21: a Pescara, la Nazionale allenata da Paolo Nicolato perde 2-0 contro l'Inghilterra. Il match si decide dopo appena 5 minuti: al 3' Brewster trasforma il rigore provocato da Bove su Gallagher, poi l'attaccante dello Sheffield United raddoppia con un morbido tocco sotto. I cambi nella ripresa non aiutano gli Azzurrini, in dieci nel finale per il rosso a Rovella e ora attesi dal Giappone.

Iniziano nel peggiore dei modi i 180 minuti di amichevoli dell'Italia Under 21: primo passo falso nell'avvicinamento agli Europei, con gli Azzurrini che all'Adriatico di Pescara perdono 2-0 contro l'Inghilterra. Il primo episodio arriva già al 2': Bove interviene irregolarmente in area di rigore su Gallagher e dal dischetto Brewster spiazza Plizzari, firmando il vantaggio ospite. Al 5', l'attaccante dello Sheffield trova addirittura la doppietta con un tocco sotto dopo un ottimo filtrante di Gomes. Subito sotto di due reti, l'Italia prova a reagire ma è poco pericolosa, con Nicolato che al 28' perde anche Pellegri per infortunio (sostituito da Colombo), mentre l'Inghilterra sfiora il tris con il palo colpito di testa da Colwill nell'ultimo calcio d'angolo prima dell'intervallo. A inizio ripresa, il ct degli Azzurrini inserisce Esposito, Udogie, Cittadini e Fagioli, ma gli Azzurrini si rendono pericolosi solo con le conclusioni dalla distanza di Rovella, che oltretutto si fa espellere all'86' per somma di ammonizioni. Finisce così male per l'Italia, che perde 2-0 ma che potrà subito riscattarsi nella seconda amichevole: lunedì, a Castel di Sangro, arriverà il Giappone.