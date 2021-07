Amichevoli: la Lazio di Sarri dilaga all'esordio

AMICHEVOLI

Ad Auronzo di Cadore, i biancocelesti vincono 10-0 contro la Top 11 Radio Club. Scatenate anche Cagliari, Empoli e Sassuolo, sorridono al debutto Genoa, Verona e Udinese

Inizia con un 10-0 l'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, che ad Auronzo di Cadore vince la prima amichevole stagionale battendo la Top 11 Radio Club: doppiette per Luis Alberto e Caicedo, in gol anche Felipe Anderson, Moro, Leiva, Muriqi, Lazzari e Vavro. Dilagano all'esordio Cagliari (16-1 al Real Vicenza), Empoli (12-0 al Castelfiorentino) e Sassuolo (8-0 al Bressanone), debutto convincente per Genoa, Verona, Venezia e Udinese.

Buona la prima per la Lazio di Maurizio Sarri, che comincia la sua avventura sulla panchina biancoceleste con un netto 10-0 alla Top 11 Radio Club nel ritiro di Auronzo di Cadore. La sfida si sblocca al 15' con il rigore di Felipe Anderson, poi un minuto dopo Moro raddoppia. Il primo tempo si chiude sul 4-0 grazie ai gol di Lucas Leiva e Muriqi, poi nella ripresa arrivano le doppiette di Caicedo e Luis Alberto e i sigilli di Lazzari e Vavro.

LAZIO-TOP 11 RADIO CLUB 10-0

Marcatori: 15' rig. Felipe Anderson, 16' Moro, 38' Leiva, 43' Muriqi, 52' Lazzari, 56' Vavro, 63' rig., 84' Caicedo, 72' Luis Alberto

CAGLIARI-REAL VICENZA 16-1

Marcatori: 6', 16', 25', 35', 39' Simeone (C), 18' aut. Personi (C), 19', 22' rig., 36' Joao Pedro (C), 45' Pereiro (C), 47', 56', 78' Ceter (C), 57', 59', 70' Cerri (C), 90' Candelaresi (V)

CASTELFIORENTINO-EMPOLI 0-12

Marcatori: 28' Mraz, 32' Romagnoli, 44' Canestrelli, 49', 85' rig., 87' Mancuso, 57' Bandinelli, 68', 77' Ricci, 75', 82', 89' Crociata,

STUBAI-GENOA 0-5

Marcatori: 13' Shomurodov, 71' Favilli, 74', 82', 86' Bianchi

HELLAS VERONA-TOP 22 CALCIO VERONESE 6-0

Marcatori: 5' rig. Veloso, 20' Hongla, 32' Gunter, 47' Bragantini, 57' e 74' Lasagna

SASSUOLO-BRESSANONE 8-0

Marcatori: 11', 40' Caputo, 48', 53', 82' Scamacca, 63', 68' Defrel, 90' Djuricic

UDINESE-ND BILJE 4-1

Marcatori: 23' Okaka (U), 33' Zizmond (B), 51' Makengo (U), 63', 90' Cristo (U)

VENEZIA-VALBOITE 14-0

Marcatori: 4', 11', 17', 19', 21' Forte, 30' Heymans, 31', 53', 60' Karlsson, 33', 50' Dezi, 45', 55' Aramu, 51' Di Mariano