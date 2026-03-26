Inter, il piano per le amichevoli estive: sfide a Milan e Juventus

Derby d'Italia e della Madonnina in Australia, poi il Chelsea a Hong Kong: ecco il piano per l'estate dell'Inter di Chivu e il ritiro in Germania

26 Mar 2026 - 09:03
Cristian Chivu © italyphotopress

Cristian Chivu © italyphotopress

L'Inter di Cristian Chivu si prepara a un'estate di fuoco tra l'Oceania e l'Asia, con un programma che prevede i super classici contro Juventus e Milan in Australia e un test internazionale contro il Chelsea a Hong Kong. Il club nerazzurro ha tracciato una rotta che abbandona i ritiri alpini italiani per una preparazione iniziale in Germania, prima di imbarcarsi per la tournée tra fine luglio e inizio agosto. Nonostante l'incognita legata ai rientri scaglionati dei big impegnati nel Mondiale Usa, la spedizione asiatica offrirà l'occasione per disputare due classici della nostra Serie A in un contesto del tutto inedito davanti alla grande fame di calcio italiano all'estero. In attesa dell'ufficialità dei contratti, il summit societario della prossima settimana definirà i dettagli logistici di una preparazione che promette di essere tanto prestigiosa quanto complessa per la gestione dei carichi di lavoro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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