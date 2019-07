Il Chelsea ha battuto il Barcellona 2-1 nell'amichevole disputata a Saitama, in Giappone. I Blues di Lampard si portano in vantaggio al 34' con Abraham. Nel finale, il raddoppio di Barkley (81'). In pieno recupero, i blaugrana accorciano le distanze con Rakitic. Tra i catalani esordio dei nuovi acquisti Griezmann e De Jong.