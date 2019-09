Allegri va a vivere da Ambra. E la figlia Valentina sparisce dai social

CALCIO E GOSSIP

di

Alessandra Rosati

"Ti giuro amore eterno". Una canzone attuale più che mai nel cuore e nella vita di Ambra Angiolini. Aveva solo 17 anni, allora, ma adesso le parole fanno eco al grande amore con Massimiliano Allegri. La bella attrice e l’ex allenatore della Juventus, secondo il settimanale Chi, avrebbero deciso di andare a convivere proprio dopo il viaggio estivo in Sud Africa documentato solo da qualche foto social dell’Angiolini. Valentina Allegri, cartolina in bikini dal Messico









L’ex bambina prodigio di Non è La Rai ha avviato i lavori di ristrutturazione e ampliamento della casa di Brescia per renderla più adatta e confortevole ad una vita di coppia. Una relazione consolidata, che dura da più di due anni. Una passione e un sentimento fortissimo. Bigliettini d’amore, una fede al dito come promessa e prove di famiglia con i rispettivi figli.

E proprio nei giorni di un passo così importante dai social sparisce lei. Valentina Allegri che ha cancellato il suo profilo senza spiegazioni. C’è chi riconduce il tutto alla fine della relazione con il cantante de “il Volo”, Piero Barone. Il sergente “Max” avrebbe ordinato alla figlia mollare i social. Da quasi un milione di followers, al nulla. Riserbo, questa la parola preferita del tecnico toscano. Proteggere i sentimenti… per vivere il grande amore. Proprio come quello suo e di Ambra.