All or nothing... Atalanta crocevia cruciale per la Juve di Allegri

VERSO JUVENTUS-ATALANTA

Alle 12 la conferenza della vigilia di Allegri: una sfida delicatissima in chiave Champions

All or nothing... giusto per rimanere in tema con quanto va di moda in questi giorni sul fronte juventino. Qui non c'entra però la serie dedicata alla scorsa stagione bianconera: è il presente che tiene inevitabilmente banco con la sfida contro l'Atalanta di domani pomeriggio che segue la pesante caduta in Champions contro il Chelsea. L'immediata reazione va in questo caso al di là del necessario moto d'orgoglio: in gioco ci sono punti cruciali per la rincorsa al quarto posto, piazzamento fondamentale dal punto di vista sportivo e non solo. A meno quattro dai bergamaschi di Gasperini (senza contare il meno 11 da Napoli e Milan e il meno 7 dall'Inter), per Allegri c'è ora più che mai un solo risultato possibile, per sistemare una classifica che altrimenti assumerebbe contorni decisamente preoccupanti. Il tecnico bianconero recupera Bernardeschi e Chiellini, ma in difesa dovrebbero esserci ancora Bonucci e De Ligt. Per Dybala è invece prevista una partenza dalla panchina, con la coppia Morata-Chiesa confermata in attacco. Temi e dubbi che caratterizzeranno inevitabilmente la conferenza di Allegri alle 12.

LA CONFERENZA DI MAX ALLEGRI ALLA VIGILIA DELL'ATALANTA

Buongiorno mister, alla luce della vostra classifica e del ko di Londra che valore ha la partita con l'Atalanta?

“Domani è partita tra due squadre che lottano per il quarto posto, all’Atalanta vanno fatti complimenti perché sono anni che ottengono risultati importanti, in campionaro e in Europa. Sarebbe fra l'altro bello se tutte le squadre italiane passassero agli ottavi di Champions. In ogni caso sarà una partita difficile, con loro è sempre complicato, serve giocare bene tecnicamente”.

Come stala squadra dopo i quattro gol subiti col Chelsea?

“La partita che dovevamo vincere con il Chelsea l’abbiamo vinta a Torino. Dispiace perché fare queste brutte figure alla Juventus non va bene, fino al 55esimo però la partita è stata in equilibrio. Abbiamo fatto un buon primo tempo, meglio di quello che avevamo fatto a Torino contro di loro. L’obiettivo della Champions l’abbiamo raggiunto e ora abbiamo questo mese importante per cercare di rimanere attaccanti in campionato e rosicchiare qualche punto”.

Alla luce della mancanza di Danilo, pensa di ricorrere alla difesa a tre? Può fare un punto sugli infortunati?

"A tre non abbiamo mai impostato a Londra. Cuadrado faceva il terzo difensore perché ci costringevano a star più dentro. De Ligt nella difesa a tre? Per ora andiamo avanti con la difesa a quattro. Per quanto riguarda gli infortunati: Chiellini e Bernardeschi hanno lavorato con squadra e posso convocarli, De Sciglio sarà disponibile martedì, Ramsey. Stanno rientrando tutti, siamo in buone condizioni fisiche".

Dybala sta ritrovando la condizione: con l'Atalanta può partire dall'inizio?

"Paulo è in buona condizione e credo che partirà dall'inizio".

Pellegrini può essere la sorpresa per domani?

"Pellegrini sta crescendo, non ho ancora deciso se giocherà lui o Alex Sandro. Ci sono giocatori che hanno fatto tante partite, avere giocatori giovani in buone condizioni è un vantaggio. Comunque Alex Sandro a Londra non ha fatto una brutta partita".