Al via il raduno precampionato di arbitri e assistenti Serie A e B

07 Ago 2026 - 12:52
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Si è aperto a Cascia il raduno della Can, che ha visto riuniti arbitri, assistenti e video match officials di Serie A e B. Lo stage di inizio stagione, a due settimane dall'apertura dei campionati, ha rappresentato il primo incontro in presenza tra l'organico e la nuova Commissione guidata dal responsabile Daniele Orsato e dai componenti Gabriele Gava, Luca Banti, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini e Danilo Giannoccaro. La prima giornata ha visto la partecipazione del Vice Presidente Vicario dell'AIA, Francesco Massini, e del Componente del Comitato Nazionale, Pierpaolo Perrone. Nel suo intervento, Massini ha innanzitutto rivolto un ringraziamento al Direttore Tecnico, sottolineando il netto distinguo tra il ruolo della politica associativa e quello della direzione tecnica e a Gianluca Rocchi per gli anni trascorsi come Responsabile della CAN. Si è poi rivolto al gruppo, ricordando di essere guidati da un capitano di straordinario spessore umano e tecnico, affiancato da una squadra di assoluto valore. Voi che scendete in campo e operate in sala VAR rappresentate l'eccellenza della nostra Associazione. Concentratevi sulla tecnica, sulla preparazione e sul miglioramento continuo, affrontando ogni sfida con entusiasmo e determinazione. Sarà fondamentale partire nel migliore dei modi e confermare il livello di qualità che avete sempre dimostrato. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a Maurizio Mariani e a tutta la squadra arbitrale che, con le proprie prestazioni, ci ha resi orgogliosi durante il recente Campionato del Mondo. Sono certo che quella che sta per iniziare sarà una stagione ricca di soddisfazioni e mi auguro che ciascuno di voi possa realizzare i propri obiettivi. Vivete questi giorni di raduno e l'intera stagione con entusiasmo, mettendovi sempre in gioco e assaporando ogni momento, perché arbitrare resta una delle esperienze più belle che possiate vivere."

Un grande applauso è stato tributato al team arbitrale italiano che ha rappresentato l'Aia alla World Cup 2026: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni e Marco Di Bello, chiamati a condividere con i colleghi le emozioni vissute negli Stati Uniti. Presenti a Cascia anche il direttore tecnico dell'Aia Domenico Messina e il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Domenico Celi, che rimarranno a Cascia per tutta la durata del raduno. Daniele Orsato ha aperto la riunione delineando gli obiettivi della stagione sportiva. "Dobbiamo essere ambiziosi come gruppo - ha detto - Il nostro principale obiettivo è quello di fornire un servizio di qualità e garantire la regolarità dei campionati di Serie A e B. Dobbiamo sempre di più alzare il livello delle prestazioni e assimilare le linee guida della Fifa e della Uefa, con cui il direttore tecnico Messina è in costante contatto. Le parole che dovremo seguire saranno due: qualità e continuità".

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