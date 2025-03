Al Selvapiana targa per Molinari, storico patron Campobasso

Dopo l'intitolazione dello stadio, arriva così un nuovo tributo a colui che ha scritto la pagina più gloriosa della storia rossoblù. Imprenditore del settore edile, Molinari portò il Campobasso in Serie B, sfiorando la promozione in A, e fu promotore della costruzione dell'impianto di Selvapiana, inaugurato il 13 febbraio 1985 con la storica vittoria in Coppa Italia sulla Juventus di Trapattoni, Platini e Boniek.