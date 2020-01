adidas svela le nuove Predator per calciare le punizioni come Pjanic

Si chiamano Mutator perché le nuove adidas Predator 20 hanno cambiato pelle, nel vero senso della parola. L'azienda tedesca ha sviluppato la tecnologia DEMONSKIN per garantire ai giocatori il 10% in più di grip sulla palla. Questo grazie a 406 spikes, triangolini di gomma tutti diversi, posizionati su tutta la tomaia della scarpa. Non ci sono lacci (non è una novità), ma la vestibilità è stata migliorata ancora. Predator 20 Mutator che sono state pure alleggerite eliminando le parti non necessarie per arrivare all'incredibile peso di 420 grammi. Noi di Sportmediaset.it le abbiamo testate in compagnia di Miralem Pjanic e Valentina Giacinti.