Addio Old Trafford, il Manchester United vuole un nuovo stadio

Nuovo stadio

Il Daily Mail ha rivelato le intenzioni e i progetti dei Red Devils, sempre più intenzionati a regalare ai propri tifosi un nuovo impianto

© Getty Images L'Old Trafford, la storica casa del Manchester United, non è caro solamente ai tifosi del club inglese ma anche a quelli del Milan, che lì videro la loro squadra vincere la Champions League, la sesta, contro la Juventus nel 2003. Il futuro dell'impianto, che conta ormai 114 anni di onorata storia e rischia di essere demolito, è però ancora tutto da scrivere.

Il Daily Mail ha infatti lanciato una clamorosa indiscrezione sul "Teatro dei Sogni": il Manchester United starebbe infatti pensando alla sua demolizione per un nuovo impianto da 100.000 posti e 2 miliardi di sterline (circa 2,3 miliardi di euro). Ideatore e primo sostenitore del progetto è Sir Jim Ratcliffe, socio di minoranza del club ma con importanti deleghe tra cui quella delle infrastrutture. Ultimamente, le ipotesi sul tavolo per la seconda vita di Old Trafford sono state parecchie.

I Red Devils avevano inizialmente pensato di ridurre la capienza dell'attuale impianto a 30.000 posti per le partite delle giovanili e della prima squadra femminile. Dopo attente valutazioni, però, in società hanno capito che tutti quei seggiolini erano anche troppi e da qui l'idea di creare uno stadio più piccolo da 15.000 posti a sedere sempre destinato alle proprie altre squadre.

La mossa che testimonia una volontà sempre più netta di provare a costruire un nuovo stadio è stata l'acquisto dei terreni adiacenti a quello attuale. I 114 anni del "Teatro dei Sogni" non verrebbero però cancellati del tutto: i Red Devils avrebbero infatti chiesto a Foster and Partners, noto studio di architettura, di trovare il modo per inserire alcuni elementi dell'Old Trafford nel nuovo e futuristico campo da gioco. Sullo sfondo, ma a questo punto verrebbe da dire sempre più lontano, rimane il progetto di riqualificazione che al Manchester United verrebbe a costare 1,1 miliardi di euro, una cifra pur sempre elevata ma comunque inferiore a quella del nuovo impianto.

Sir Jim Ratcliffe gradirebbe la svolta decisiva entro la fine dell'anno affinché lo stadio sia pronto per il 2030. Tanti però gli aspetti da tenere in considerazione, tra cui le finanze del club, ultimamente non rosee, e il parere dei tifosi. Per quest'ultimo punto si sta già pensando a un sondaggio da inviare entro la fine della settimana a tutti gli abbonati della stagione in corso. Il futuro dell'Old Trafford è in tutti i sensi sempre più in discussione.