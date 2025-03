Addio Bruno: hai saputo coinvolgere senza mai disturbare. Salutaci Vialli e Schillaci

Tra Nazionale e club nelle coppe europee, ha celebrato campioni e club irripetibili: Vialli e Roberto Baggio, il Milan di Sacchi e la Juve del Trap, l’Inter di Ronaldo, il Parma di Crespo, la Lazio di Bobo Vieri. Ha affrontato con compostezza e rigore momenti delicati, addirittura terribili come la strage dell’Heysel. Non ha mai inseguito termini ricercati, eppure ne ha lasciati tanti in eredità al linguaggio comune, non solo quello dei telecronisti. Ha vissuto con eleganza il passaggio storico delle telecronache da una a due voci, sublimato da Italia ’90 al fianco di Sandro Mazzola.