Nato il 8 marzo 1938 a Udine, in Friuli Venezia Giulia, Pizzul non era destinato a diventare un’icona della televisione. Prima di sedersi dietro un microfono, aveva calcato i campi da gioco come calciatore: un mediano di buona tecnica, cresciuto nelle giovanili della Pro Gorizia e passato per Catania e Udinese, senza però raggiungere i vertici del professionismo a causa di un infortunio che ne interruppe la carriera. Ma il destino aveva in serbo per lui un altro ruolo, forse ancora più grande: quello di raccontare il calcio agli italiani.