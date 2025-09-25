La UEFA pronta ad escludere Israele dal calcio internazionale: cosa comporta all'Italia?

Secondo indiscrezioni, il Qatar starebbe spingendo per una decisione drastica nei confronti di Israele. Doha, sponsor di peso dell’UEFA e rappresentata da figure influenti come Nasser Al-Khelaifi – presidente del Paris Saint Germain e della Lega dei club europei – ha denunciato una campagna di disinformazione orchestrata da Tel Aviv, in risposta ai recenti attacchi israeliani. Sul fronte opposto, Israele può contare sull’appoggio politico di Germania e Ungheria, due Paesi che in sede UEFA avrebbero la forza di bloccare con un veto qualsiasi proposta di esclusione.