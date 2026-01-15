Logo SportMediaset

Calcio

Abodi: "Innalzare l'attenzione sui passaggi di proprietà"

15 Gen 2026 - 10:55

"Sono allo studio ulteriori modalità per consolidare e rendere più rapido ed efficace il flusso informativo tra le autorità di pubblica sicurezza, i corpi specializzati e gli organismi di controllo dell'ordinamento sportivo, con l'obiettivo di potenziare gli obblighi di trasparenza, rafforzare gli obblighi informativi sull'assetto proprietario effettivo e introdurre forme più incisive di audit e monitoraggio". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, intervenendo in aula al Senato in merito ai dubbi sollevati sulle acquisizioni dei club professionistici di calcio. "È necessario, inoltre, una più stringente regolazione del tema nelle norme organizzative interne federali (NOIF, ndr) - ha aggiunto -, valutando l'introduzione di requisiti reputazionali più stringenti per i proprietari di società calcistiche, sul modello inglese, con l'obiettivo di garantire trasparenza e integrità, e includere valutazioni sui requisiti reputazionali quali l'onorabilità, la professionalità e la solvibilità finanziaria, superando i vecchi criteri di semplice solidità economica per valutare l'affidabilità complessiva, prevenendo casi di speculazione e cattiva gestione". Abodi ha poi sottolineato: "Serve un costante innalzamento del livello di attenzione". E infine ha ricordato che l'ordinamento sportivo "già oggi prevede strumenti significativi come le verifiche antimafia", citando anche i memorandum firmati da parte di Figc e Sport e Salute con la Guardia di Finanza, oltre che il ruolo svolto dalla commissione istituita per il controllo dei conti dei club professionistici di calcio e basket. 

01:33
Juve, cooperativa del gol

Juve, la cooperativa del gol

01:59
MCH LIPSIA-FRIBURGO MCH

Lipsia-Friburgo 2-0

01:32
MCH COLONIA-BAYERN 1-3 MCH

Colonia-Bayern 1-3: Kompany sempre più primo

01:15
MCH PORTO-BENFICA 1-0 MCH

Farioli batte Mourinho, il suo Porto vince 1-0 contro il Benfica e vola in semifinale di Coppa del Portogallo

01:33
DICH RRAHMANI POST NA-PAR 14/1 DICH

Rrahmani: "Dobbiamo essere più veloci e più concreti. È mancato il gol"

01:01
MCH ALLEGRI TEDOFORO 14/1 MCH

Allegri tedoforo, i tifosi del Milan: "Togli Fofana e riporta qui Reijnders"

02:38
DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

02:10
DICH SOTTIL POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH EDL

Lecce, Sottil: "Peccato per il gol nei minuti finali. C'è un po' di amarezza"

01:49
DICH DI FRANCESCO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Di Francesco: "Dobbiamo migliorare in freddezza e qualità"

01:24

Italiano: "Siamo chiusi in un angolo del ring, dobbiamo venirne fuori"

01:56
Le migliori parate

Le migliori parate: Butez è strepitoso

04:00
Allegri e il campionato

Allegri e il campionato

01:46
"Saele", il fedelissimo

"Saele", il fedelissimo

01:53
Arena, debutto da sogno

Arena, debutto da sogno per il baby romanista

01:38
Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

01:33
Juve, cooperativa del gol

Juve, la cooperativa del gol

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Caos step on foot

Caos step on foot

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

10:55
Abodi: "Innalzare l'attenzione sui passaggi di proprietà"
09:13
Mondiali 2026: Fifa, ricevute oltre 500 mln richieste di biglietti
23:24
Lecce, Di Francesco: "Ci teniamo la prestazione ma ora servono risultati"
23:13
Inter, Esposito: "Aspettavo da tanto questo gol"
23:10
Bundesliga, il Bayern rimonta il Colonia e torna a +11 sul Dortmund