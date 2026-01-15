Abodi: "Innalzare l'attenzione sui passaggi di proprietà"

"Sono allo studio ulteriori modalità per consolidare e rendere più rapido ed efficace il flusso informativo tra le autorità di pubblica sicurezza, i corpi specializzati e gli organismi di controllo dell'ordinamento sportivo, con l'obiettivo di potenziare gli obblighi di trasparenza, rafforzare gli obblighi informativi sull'assetto proprietario effettivo e introdurre forme più incisive di audit e monitoraggio". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, intervenendo in aula al Senato in merito ai dubbi sollevati sulle acquisizioni dei club professionistici di calcio. "È necessario, inoltre, una più stringente regolazione del tema nelle norme organizzative interne federali (NOIF, ndr) - ha aggiunto -, valutando l'introduzione di requisiti reputazionali più stringenti per i proprietari di società calcistiche, sul modello inglese, con l'obiettivo di garantire trasparenza e integrità, e includere valutazioni sui requisiti reputazionali quali l'onorabilità, la professionalità e la solvibilità finanziaria, superando i vecchi criteri di semplice solidità economica per valutare l'affidabilità complessiva, prevenendo casi di speculazione e cattiva gestione". Abodi ha poi sottolineato: "Serve un costante innalzamento del livello di attenzione". E infine ha ricordato che l'ordinamento sportivo "già oggi prevede strumenti significativi come le verifiche antimafia", citando anche i memorandum firmati da parte di Figc e Sport e Salute con la Guardia di Finanza, oltre che il ruolo svolto dalla commissione istituita per il controllo dei conti dei club professionistici di calcio e basket.