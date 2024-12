Abodi: "Il primo pensiero di oggi è per Edoardo Bove"

"Il valore supremo è la vita. Il primo pensiero di questa mattina lo dedichiamo a Edoardo Bove": così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. "Dobbiamo avere ben chiaro il valore della vita, cercare di tutelarla attraverso lo screening e la prevenzione. Dobbiamo farci trovare pronti, come bravi e pronti sono stati i suoi collegi in campo, gli staff medici delle due società e anche gli operatori della Croce Rossa. Il defibrillatore é stato fondamentale e della prevenzione fanno parte anche quegli strumenti che ci devono essere utili nel momento del bisogno", ha aggiunto Abodi.