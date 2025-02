A Torino un murale dei tifosi Juve imbrattato con offese e frasi sull'Heysel

Un murale caro ai tifosi della Juventus, con l'enorme scritta del motto bianconero "Fino alla fine", nella zona di Parco Dora a Torino è stato imbrattato, utilizzando vernice rossa, con insulti, frasi ingiuriose e riferimenti alla tragedia del maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, quando 39 tifosi juventini morirono nella calca per i disordini provocati dagli hooligans del Liverpool nella serata della finale di Coppa dei Campioni. A documentarlo, sui social l'associazione Quelli di … Via Filadelfia", che "si prefigge lo scopo ‚di preservare la Storia e la Memoria del tifo Juventino della Curva Filadelfia e 'laddove se ne intravveda una sua continuità, nel contesto dell'attuale tifoseria'". Sotto la foto, che in breve tempo ha già raccolto numerosi commenti, l'amministratore del gruppo ha pubblicato le frasi: "Da sempre abituati al confronto tra uomini, restiamo basiti davanti alla viltà di tali gesti. Lasciamo in pace i morti, affrontate i vivi. +39".