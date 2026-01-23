A Milano una targa per Gazzaniga, che creò la coppa del mondo Fifa

23 Gen 2026 - 17:50
A due settimane dall'apertura dei giochi olimpici invernali, Milano ricorda con una targa anche uno dei fautori della coppa del mondo di calcio. Anzi il fautore della coppa del Mondo Fifa, ovvero lo scultore Silvio Gazzaniga che nel suo studio in via Volta 7 la progettò e modellò nel 1971, dopo che la coppa Rimet era stata assegnata in via definitiva al Brasile arrivato alla terza vittoria. La targa è stata svelata oggi a dimostrazione del "legame profondo che unisce Milano al mondo dello sport, ma anche alla creatività e al coraggio di osare" ha spiegato l'assessore allo Sport Martina Riva ringraziando figli ed eredi dello sculture "per aver voluto condividere questa storia con la città, che saprà custodirla e trasmetterla nel tempo". "È stato interprete magistrale di quella Milano del dopoguerra capace di fondere l'estro artistico con la precisione artigianale" ha aggiunto il presidente del Municipio 1 Mattia Abdu. Il progetto di Gazzaniga fu scelto dalla Fifa, che aveva indetto un concorso internazionale, fra 53 proposte provenienti da 25 nazioni. "Questa inaugurazione - hanno spiegato i figli Gabriella e Giorgio - assume per noi un valore ancora più speciale perché si svolge proprio nel giorno in cui nostro padre avrebbe compiuto 105 anni. Sarebbe stato così orgoglioso, da milanese doc: nato in questa città, qui ha costruito il suo percorso umano e artistico".

