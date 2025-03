A Firenze il Pepito day: Rossi con Toni e Batistuta

Tutto pronto allo stadio Artemio Franchi di Firenze per il Pepito Day, partita evento dedicata a Giuseppe Rossi. L'ex attaccante della Fiorentina, infatti, ha scelto Firenze, da lui definita "una seconda casa" per dare il suo addio al calcio, riunendo per questa festa tanti ex giocatori viola, e delle altre squadre in cui Pepito Rossi ha militato. Per l'occasione, a partire dalle 18, si affronteranno due formazioni: la Fiorentina, composta da ex campioni viola, e il Pepito Team. Rossi si schiererà con la Fiorentina, e comporrà un attacco da sogno insieme a Gabriel Batistuta e Luca Toni. Queste le formazioni ufficiali. Fiorentina: Toldo; Jorgensen, Gonzalo Rodriguez, Badelj, Vargas; Pizarro, Aquilani, Borja Valero; Giuseppe Rossi, Toni, Batistuta. All: Roberto Dellapina. A disposizione: Mareggini, Barca, Giusti, Cinigiani, Dessena, Ceccherelli, Ardito, Riganò, Paggetti, Flachi. Pepito Team: Frey, Godin, Capdevila, Vidic, Criscito, Marcos Senna, De Rossi, Ruben Cani, Ilicic, Mario Gomez, Candreva. All: Manuel Pellegrini. A disposizione: Sirigu, De Vita, Piccini, Birghilotti, Fusi, Lupoli, Cigarini, Somigli, Mantelli.