A Firenze festa per Pepito Rossi tra sorrisi e gol campioni viola

Una festa doveva essere e una festa è stata il Pepito Day allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la partita evento per l'addio al calcio di Giuseppe Rossi, attaccante che con i suoi gol ha fatto innamorare i tifosi di molte squadre, tra le quali la Fiorentina, grazie soprattutto a una storica tripletta contro la Juventus. E' finita con molti gol e molti sorrisi tra la squadra in maglia viola, la Fiorentina, nella quale Rossi ha giocato nel primo tempo accanto a tanti altri ex campioni come Batistuta e Toni, e quella in maglia gialla, il Pepito team, dove Rossi ha giocato nella ripresa, con altri ex giocatori viola e del Villareal, altra sua squadra del cuore, e della Nazionale, come De Rossi, Candreva e Criscito. Per la cronaca il risultato finale è stato di 7 a 5 per il Pepito team (4 a 4 il primo tempo). Per il Pepito team doppiette di Mario Gomez e Ilicic e reti di Lupoli, Flachi e De Vita, e per i viola reti di Batistuta, Toni, Riganò e doppietta di Rossi. Da segnalare anche un rigore parato da Toldo, che difendeva i pali della porta viola, a Marcos Senna. Apprezzatissime le parate di Frey e le giocate di Pizarro, ma anche la generosità di Jorgensen, la classe di Ilicic, il dinamismo di Borja Valero e il coraggio del cantante Paolo Vallesi. Tanti i cori dedicati ai giocatori in campo, soprattutto per Batistuta e Rossi, ai quali il pubblico ha dedicato vere e proprie ovazioni. Ma anche il commosso ricordo di Davide Astori, capitano della Fiorentina morto il 4 marzo del 2018 a Udine, nella camera d'albergo dove era in ritiro con la squadra. Applausi anche per due tifosi viola d'eccezione, i cantanti Marco Masini e Piero Pelù.