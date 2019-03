Italia, un altro Maldini in azzurro: Daniel convocato per l'Under 18

14/03/2019

Dopo Cesare e Paolo, un altro Maldini approda in azzurro , anche se (almeno per ora) soltanto a livello giovanile. Daniel Maldini , classe 2001, secondogenito di Paolo e attaccante del Milan Primavera, è stato convocato dal ct della nazionale under 18 Daniele Franceschini per l'amichevole di venerdì 22 contro i pari età dell'Olanda. Un traguardo importante per il trequartista, arrivato dopo una splendida doppietta alla Viareggio Cup .

L'Italia under 18 si radunerà al Cpo "Giulio Onesti" all'Acquacetosa di Roma il 17 marzo e da Fiumicino volerà a Katwijk giovedì 21 per disputare alle 19 del giorno dopo il match amichevole con i piccoli "orange". In tutto il ct ha convocato 19 ragazzi e per Daniel Maldini si tratta della prima chiamata. In precedenza si era messo in evidenza nel Torneo dei Gironi, il quadrangolare di selezione azzurra che si svolge ogni gennaio al centro tecnico di Coverciano.



Questi i convocati dell'U18:

- portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Matteo Soncin (Milan);

- difensori: Leonardo Raggio (Genoa), Faio Ponsi (Fiorentina), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Giorgio Brogni (Atalanta), Francesco Semeraro (Roma), Michael Ntube (Inter);

- centrocampisti: Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Nicolo' Rovella (Genoa), Nicolo' Pierozzi (Fiorentina), Alessandro Sala (Milan), Giuseppe Leone (Juventus), Matteo Pinelli (Juventus), Gianmarco Cangiano (Roma);

- attaccanti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Daniel Maldini (Milan), Lorenzo Sgarbi (Napoli), Riccardo Tonin (Milan).