Italia, Mancini: "Vogliamo dare mentalità offensiva"

Il ct, menzionando il caso dell'Ajax che ha eliminato la Juventus dalla Champions League, ha affrontato il tema dei giovani in Italia: "Il problema è quando i giovani arrivano in prima squadra e fanno fatica a giocare. Parliamo molto dell'Ajax, ma per tre, quattro o cinque anni non vince niente, i giovani li fanno giocare e gli danno fiducia anche quando sbagliano. Se hanno talento è solo questione di tempo".



Mario Balotelli di tempo ne ha sempre meno: "Lui sa che oltre a far gol e giocare bene deve comportarsi bene. In campo chi è sempre a rischio espulsione diventa un problema. Lo sa, non glielo ho detto una volta sola". Sul ricambio generazionale in difesa, Mancini si tiene stretti i suoi pilastri: "Chiellini e Bonucci anziani? Se ci sentono si offendono, ma credo che ci siano difensori giovani e bravi, Caldara, Mancini ad esempio, ma anche in Under 21 ce ne sono due o tre bravi. Il problema dei difensori e del portiere non c'è".



Infine, sulla querelle Allegri-Adani: "Finita una partita l'allenatore può essere stanco... può capitare, non è nulla di grave. Alla fine si è parlato di calcio. L'opinione espressa da altri va sempre accettate, non è un problema. Ma non posso parlare per gli altri".