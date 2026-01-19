I cambi "magici" di Allegri. Inter, ora serve Barella

CRISI – Nell’infinita querelle tra giochisti e risultatisti, il re del bel gioco Pep Guardiola (secondo allenatore più vincente di sempre dopo sir Alex Ferguson) sembra aver perso la bacchetta magica. Il tecnico catalano del City non celebra un trionfo dal 10 agosto di due anni fa, quando a Wembley vinse ai rigori la Community Shield nel derby di Manchester. Da quel giorno è stato il tracollo: 30 ottobre 2024, eliminato dal Tottenham negli ottavi della Coppa di Lega (altrimenti nota come Carabao Cup); 19 febbraio 2025, ko negli spareggi Champions contro il Real Madrid di Ancelotti; 17 maggio 2025, sconfitto in finale di FA Cup contro il modesto Crystal Palace; 25 maggio 2025, terzo posto finale in Premierleague; 30 giugno 2025 battuto negli ottavi del Mondiale per club dall’Al Hilal di Simone Inzaghi. Anche questa stagione non pare brillantissima: in Premier il Manchester City è a -7 dall’Arsenal capolista e non ha ancora vinto una partita nel nuovo anno (tre pareggi e una sconfitta, appena sabato scorso a Old Trafford nel derby contro lo United). Un po’ meglio va in Champions dove la qualificazione diretta agli ottavi sembra blindata. E proprio la Champions diventa il vero obiettivo di un Guardiola alla caccia della quarta coppa dopo quelle vinte nel 2009 e nel 2011 con il Barcellona di Messi e nel 2023 con il City contro l’Inter a Istanbul (più quella da calciatore nel 1992 con il Barça contro la Sampdoria). La missione del Pep resta insomma quella di eguagliare o magari superare Carletto Ancelotti, re della Coppa dei Campioni (5 successi in panchina e 2 in campo).