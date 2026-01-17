Italiano ricorda Commisso: "Io e lui come padre e figlio, a Firenze tre anni di rapporto speciale"

© italyphotopress
Fra i ricordi più toccanti legati al presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo la sua scomparsa, c'è sicuramente quello di Vincenzo Italiano. L'attuale allenatore del Bologna, è stato tecnico viola per tre stagioni dal 2021 al 2024. Annate in cui la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una di Coppa Italia.
Le parole di Vincenzo Italiano al sito del Bologna: “Al Presidente sono sempre stato legato da un rapporto speciale, nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio, con il calore umano e l’autenticità di noi uomini del Sud. Il calcio è stato la sua grande passione e ha sempre dimostrato un amore incondizionato per i colori viola che mi ha colpito moltissimo. La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente, e voglio rivolgere un pensiero affettuoso e un abbraccio ideale alla signora Catherine, ai figli, a tutta la famiglia e al Club della Fiorentina”.