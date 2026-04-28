Abodi: "Calcio? Mi occupo di tanti temi, c'è anche tutto il resto"

"Perché non parlo di calcio? Perché ogni cosa a suo tempo. I contenuti dei quali mi devo occupare sono tanti, a volte sembra che il calcio sia tutto, ma c'è tutto il resto". Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine di una conferenza stampa a Roma sul Piano Mattei. Abodi ha quindi parlato dell'evento, affermando come "questo progetto che presentiamo" in occasione dei 120 anni della nascita di Enrico Mattei, "si inserisce nella strategia del Piano Mattei, un piano multidisciplinare e multilaterale che arricchisce la politica estera del nostro paese e la rende ancora più nobile, perché tende a creare le condizioni per migliorare la vita delle persone e magari a disincentivare i viaggi della speranza che troppo spesso si tramutano in tragedia. Credo sia un modo nuovo, unico così integrato, che consente a questo governo di presentarsi nello scenario internazionale con dei contenuti e non soltanto con degli auspici".