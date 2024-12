Continua la preparazione del Bologna di Vincenzo Italiano alla sfida di campionato in trasferta contro il Torino in programma sabato: oggi la squadra ha svolto lavoro tattico e partitella, con Juan Miranda rientrato regolarmente in gruppo. Allenamento differenziato invece per Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi, Dan Ndoye e Riccardo Orsolini.