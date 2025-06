Virtus Bologna, Zanetti si riprende le quote di Gherardi

Stando a quanto confermato dai principali quotidiani bolognesi, nella giornata di ieri si sarebbero definiti tutti i dettagli per il riacquisto da parte del presidente Massimo Zanetti delle quote appartenenti a Cribis. I €5.8 mln versati dall'ora unico azionista virtussino nelle tasche di Carlo Gherardi compensano i 7 aumenti di capitale "superiori al dovuto" effettuati da Cribis negli ultimi due anni. La ricerca di nuovi soci, oltre alla minima percentuale in mano alla Fondazione, è partita.