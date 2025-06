Italia, Zandalasini: "Volevamo vincere per mandare un messaggio"

Raggiunta a bordo campo dai microfoni di Rai Sport, l'MVP azzurra della vittoria all'esordio di Eurobasket ha commentato così la serata dell'Italia con la Serbia: "Prestazione grande di tutta la squadra, volevamo vincere per mandare un messaggio. Ci siamo un attimo impallate nel 4° quarto, ma siamo rimaste lì, ci siamo riprese e abbiamo preso la vittoria. Quando non riuscivamo a segnare abbiamo visto i fantasmi del passato. Cubaj si è presa la squadra sulle spalle. Poi grande difesa di squadra, sono contenta. Il girone? Sia Lituania che Slovenia hanno tanto talento, grandi giocatrici. Ora prepariamo subito la prossima partita (domani contro la Slovenia ndr). Siamo cariche. Ail PalaDozza stasera è stato fantastico, non vediamo l'ora di tornarci domani mattina".