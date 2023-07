WNba, leggendaria Sabrina Ionescu: record di sempre nel 3-point contest | IL VIDEO

© Getty Images

25 su 27 da tre punti. Questa la spaventosa prestazione della playmaker delle New York Liberty nel 3-point contest andato in scena nella notte. Un punteggio finale di 37, con l'intero carrello delle money-ball (i cui punti valgono doppio) mandato a segno in un batter d'occhio. Superati di netto i 31 realizzati da Tyrese Haliburton e Steph Curry nell'All Star Weekend maschile: è record di ogni epoca.