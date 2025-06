I biancoverdi lituani hanno confermato ufficialmente l'accordo con la point guard in uscita dall'Olympiacos. Per l'ex Real Madrid contratto biennale con opzione di rinnovo anche per il 2027/28. L'intesa era stata trovata a cavallo delle ultime Final 4 di Eurolega, ma le società hanno preferito attendere il termine delle rispettive stagioni per ratificare il tutto. Si attendono ora novità, in casa Zalgiris, sul fronte allenatore.