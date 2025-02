"L’Olimpia non avrà Josh Nebo e Fabien Causeur; Ousmane Diop è appena rientrato e non al meglio; Nikola Mirotic sarà a Torino con la squadra ma la possibilità che giochi sarà oggetto di decisione dell’ultimo momento". Così l'Olimpia Milano, nella presentazione sul sito ufficiale del quarto di finale della Frecciarossa Final Eight contro la Virtus Bologna (mercoledì 12, ore 20.45).